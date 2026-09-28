महाराष्ट्र: ठाणे में दर्दनाक हादसा; दो वैन की आमने-सामने की टक्कर, पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत

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पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने बताया कि हादसा रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 61 पर हुआ। एक पिकअप वैन में खेदले तलावले गांव के निवासी तीन लोग सफर कर रहे थे। इनमें दो पिता-पुत्र थे। इनकी वैन की हाईवे पर एक पोल्ट्री वैन से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के समय दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में वैन सवार पिता-पुत्र और वैन के ड्राइवर की मौत हो गई और पोल्ट्री वैन के ड्राइवर और हेल्पर घायल हो गए। विज्ञापन



मृतकों की पहचान मारुति तुकाराम खरे और उनके बेटे अजीत मारुति के रूप में हुई है। पुलिस ने पोल्ट्री वैन के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि हादसा रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 61 पर हुआ। एक पिकअप वैन में खेदले तलावले गांव के निवासी तीन लोग सफर कर रहे थे। इनमें दो पिता-पुत्र थे। इनकी वैन की हाईवे पर एक पोल्ट्री वैन से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के समय दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में वैन सवार पिता-पुत्र और वैन के ड्राइवर की मौत हो गई और पोल्ट्री वैन के ड्राइवर और हेल्पर घायल हो गए।मृतकों की पहचान मारुति तुकाराम खरे और उनके बेटे अजीत मारुति के रूप में हुई है। पुलिस ने पोल्ट्री वैन के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है।

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महाराष्ट्र के ठाणे में हुए एक दर्दनाक हादसे में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं। सड़क हादसा ठाणे जिले के मालशेज घाट के नजदीक हाईवे पर हुआ। पुलिस ने इस मामले में पोल्ट्री वैन के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है।