आईआईटी बॉम्बे: 'मुझसे गलती हो गई', आत्महत्या से पहले महिला मित्र से साहिल ने की थी बात; पुलिस जांच में खुलासा

मुंबई में आईआईटी बॉम्बे के 22 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में पुलिस जांच में कई अहम बातें सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक, 18 सितंबर को परीक्षा में कथित तौर पर नकल करते पकड़े जाने के बाद साहिल ने कई दोस्तों को फोन किया था। इनमें एक महिला मित्र भी शामिल थी, जिससे बातचीत के दौरान उसने परीक्षा में हुई गलती को लेकर पछतावा जताया था।

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साहिल वाकोडे आईआईटी बॉम्बे में दूसरे वर्ष का छात्र था। 18 सितंबर की शाम उसे छात्रावास के कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। पुलिस के अनुसार, इससे कुछ घंटे पहले ही उसे मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान ChatGPT की मदद लेने के लिए फोन का इस्तेमाल किया था। पुलिस अब परीक्षा केंद्र में हुई घटना और उसके बाद साहिल की गतिविधियों के बीच की पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है।मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा के बाद साहिल ने कई दोस्तों से फोन पर बातचीत की थी। जांच के दौरान सामने आया कि उसने एक महिला मित्र से भी बात की थी।पुलिस के मुताबिक, बातचीत के दौरान साहिल ने थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में हुई गलती का जिक्र किया और परीक्षा में कथित नकल की घटना को लेकर पछतावा व्यक्त किया था। उसने अपने प्रदर्शन को लेकर भी निराशा जाहिर की थी। पुलिस ने इस बातचीत और अन्य फोन कॉल्स से जुड़ी जानकारी को जांच का हिस्सा बनाया है।मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच अब तक 25 से अधिक लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इनमें आईआईटी बॉम्बे के छात्र, शिक्षक और हॉस्टल स्टाफ शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने उन छात्रों और दोस्तों से भी पूछताछ की है, जिनसे साहिल ने परीक्षा खत्म होने और उसकी मौत के बीच फोन पर बातचीत की थी। पुलिस इन बयानों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा में पकड़े जाने के बाद से लेकर मौत तक घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा।पुलिस ने साहिल के आईफोन को तकनीकी जांच के लिए मुंबई की कालिना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा है। जांच एजेंसियां फोन से डिजिटल लॉग, डिवाइस हिस्ट्री और अन्य उपलब्ध जानकारी हासिल करना चाहती हैं।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अगर स्थानीय फॉरेंसिक विशेषज्ञ फोन को अनलॉक करने या जरूरी डेटा निकालने में सफल नहीं होते हैं, तो एपल से तकनीकी सहायता मांगी जा सकती है। इसके अलावा, पुलिस ने व्हाट्सएप से भी संबंधित अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए औपचारिक अनुरोध किया है।जांच में आईआईटी बॉम्बे परिसर के सीसीटीवी फुटेज को भी अहम माना जा रहा है। पुलिस इन फुटेज के जरिए परीक्षा के बाद साहिल की गतिविधियों और उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटा रही है।सीसीटीवी फुटेज को भी कालिना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है। पुलिस इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रमाणित कराने की प्रक्रिया में है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे अदालत में साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।साहिल के परिवार ने उसकी मौत के मामले में संस्थान में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं। क्राइम ब्रांच इन आरोपों की भी अलग से जांच कर रही है। साहिल के पिता की शिकायत के आधार पर पवई पुलिस ने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। छात्र की मौत के बाद प्रोफेसर डूला को संस्थान के डीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के पद से हटा दिया गया था।साहिल के पिता ने पुलिस को दिए बयान में दावा किया है कि आखिरी मुलाकात के दौरान उनके बेटे ने प्रोफेसर डूला पर पिछले करीब तीन महीने से जातिगत टिप्पणी और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। पिता के मुताबिक, साहिल ने यह भी कहा था कि संस्थान के निदेशक शिरीष केदारे के कहने पर उसके खिलाफ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था और उसे झूठे मामले में फंसाए जाने का डर था। पुलिस ने कहा है कि प्रोफेसर डूला का बयान अभी दर्ज नहीं किया गया है। जांच एजेंसी सभी बयानों, तकनीकी साक्ष्यों और परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है।पुलिस के अनुसार, साहिल के फोन से मिलने वाली जानकारी, व्हाट्सएप से प्राप्त रिकॉर्ड और परिसर की सीसीटीवी फुटेज मामले की टाइमलाइन तैयार करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जांच एजेंसी परीक्षा में कथित नकल की घटना से लेकर साहिल की मौत तक के घटनाक्रम को तकनीकी और प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर जोड़ रही है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और मामले से जुड़े आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।