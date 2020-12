प्रधानमंत्री मोदी 24 दिसंबर को विश्वभारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांतिनिकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के जरिये 11 बजे से संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी

PM Narendra Modi will address the centenary celebrations of the Visva-Bharati University, Shantiniketan on 24th December at 11 am via video conferencing. The governor of West Bengal and Union Education Minister will also be present on the occasion: Prime Minister's Office pic.twitter.com/gMItX9LuWD