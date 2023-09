गुजरात दौरा: पीएम मोदी का रोड शो; बोले- मेरे नाम पर घर नहीं पर लाखों बेटियों को घर का मालिक बना दिया

Follow Us

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। यहां वडोदरा में उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद पीएम नारी शक्ति वंदन अभिनदंन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए सम्मानित करने के कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा- विपक्ष ने तीन दशक तक इसे रोके रखा पर अब उनकी सरकार ने महिला आरक्षण को हकीकत बना दिया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi along with Gujarat CM Bhupendra Patel holds a roadshow in Gujarat's Vadodara pic.twitter.com/UFKNQwZV9Y