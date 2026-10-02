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पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार से की बात: भारतीय पायलट की बहादुरी को सराहा, घटना के बारे में ली पूरी जानकारी

Fri, 02 Oct 2026 11:39 AM IST
नितिन गौतम एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 02 Oct 2026 11:39 AM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मच्छार से फोन पर बातचीत की और उनकी बहादुरी को सराहा। कैप्टन स्मित मच्छार ही फ्लाईदुबई के उस विमान के पायलट थे, जिसे ओमान के सह-पायलट ने कथित तौर पर क्रैश करने की कोशिश की। कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी और सूझ-बूझ की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। 

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पीएम मोदी - फोटो : IANS

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट स्मित मच्छार से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने कैप्टन मच्छार की बहादुरी की सराहा, जिनके साहस से फ्लाईदुबई के विमान में सवार 180 लोगों की जान बच सकी थी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कैप्टन मच्छार से घटना से बारे में पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छार के अनुभव के बारे में जाना और पूछा कि ऐसे मुश्किल हालात में भी उन्होंने कैसे खतरे का सामना किया और हिम्मत बनाए रखी। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छार के जल्द ठीक होने की कामना की। 
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कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी से टली बड़ी आतंकी घटना
बुधवार को दुबई से इस्राइल की राजधानी तेल अवीव जा रहे विमान को क्रैश कराने की कोशिश की गई। आरोपी विमान का सह-पायलट ही था। आरोपी ने विमान के भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर नुकीली चीज से हमला किया। हालांकि कैप्टन स्मित मच्छार ने बुरी तरह से घायल होने के बाद भी हिम्मत दिखाते हुए कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद कुछ यात्री कॉकपिट में दाखिल हुए और उन्होंने आरोपी को काबू किया। इसके बाद किसी तरह से विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। हमले के समय विमान में सवार 174 यात्रियों में से 150 इस्राइली नागरिक थे। 
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