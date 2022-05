{"_id":"629301eb2ee2e86d250c7373","slug":"pm-modi-mann-ki-baat-29-may-2022-these-topics-can-be-discuss-latest-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mann Ki Baat Live: पीएम मोदी कर रहे मन की बात, कहा- हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, यह ठीक नहीं","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sun, 29 May 2022 11:28 AM IST