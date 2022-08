PM Modi: पीएम बोले- खादी हमारे इतिहास-विरासत का अभिन्न हिस्सा, त्योहारों में इससे बने उत्पाद ही उपहार में दें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने साबरमती नदी पर फुट ओवर ब्रिज 'अटल पुल' का उद्धाटन किया। वे रविवार को कच्छ के अंजार कस्बे में वीर बालक स्मारक का भी अनावरण करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि साबरमती के ये किनारा आज धन्य हो गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7,500 बहनों-बेटियों ने एक साथ चरखे पर सूत कातकर नया इतिहास रच दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी कुछ पल चरखे पर सूत कातने का मिला।

#WATCH | PM Narendra Modi will inaugurate the Smritivan in Kutch, Gujarat, built to honor the memory of those who lost their lives in the earthquake of 2001, tomorrow. pic.twitter.com/G45kjdkkVo