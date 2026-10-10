पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा: राज्य को 13 हजार करोड़ की परियोजना की देंगे सौगात, कहां-कहां जाएंगे प्रधानमंत्री?

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प्रमुख परियोजना में चेन्नई मेट्रो के फेज दो का 4,900 करोड़ रुपए का पूनामल्ली-वडापलानी रूट शामिल है। 3.7 किलोमीटर लंबे डबल-डेकर स्ट्रक्चर और ड्राइवरलेस ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए सिग्नलिंग सिस्टम वाले इस कॉरिडोर से पश्चिमी उपनगरों और शहर के केंद्र के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। पीएम मोदी सुबह 11.30 बजे पोरुर बाईपास से पूनामल्ली बाईपास तक और वापस मेट्रो की सवारी करेंगे। दोपहर 12.15 बजे वे जलकंडेश्वर मंदिर जाएंगे और उसके बाद आईआईटी मद्रास में ब्रेन सेंटर का दौरा करेंगे। करीब 3,700 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स में एनएच-744 का 36 किलोमीटर लंबा, चार-लेन वाला वडुगापट्टी-थेरकुवेंगनल्लूर सेक्शन और एनएच-744ए पर 30 किलोमीटर लंबा मदुरै रिंग रोड शामिल है।वे एनएच-83 पर चार-लेन वाले तिरुवरुर बाईपास की आधारशिला भी रखेंगे। 750 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेलवे कामों में कराईकल-पेरालम लाइन और कोयंबटूर व उसके आसपास तीन रेल फ्लाईओवर शामिल हैं। पलानी, वेल्लोर छावनी, अंबासमुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में फिर से विकसित किए गए स्टेशनों का भी उद्घाटन किया जाएगा। पोर्ट परियोजना में चेन्नई पोर्ट पर अपग्रेडेड स्टोरेज, वेयरहाउस, क्रूज यात्रियों के लिए सुविधाएं और सीफेयरर्स क्लब शामिल हैं। इसमें आठ परियोजना वी ओ चिदंबरनार पोर्ट के लिए हैं। ये पोर्ट की कार्गो क्षमता, साफ समुद्री ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देंगे।कामराजार पोर्ट पर, पीएम मोदी कोल बर्थ-ती का उद्घाटन करेंगे और ड्रेजिंग का काम शुरू करेंगे। वह मनाली रिफाइनरी में सीपीसीएल के 1,620 करोड़ रुपए के लुब्रिकेंट बेस स्टॉक परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसकी सालाना क्षमता 270,000 टन होगी। आईआईटी-मद्रास में, पीएम मोदी सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर को समर्पित करेंगे और 100 से ज्यादा इंसानी दिमागों को थ्री-डायमेंशनल सेलुलर एटलस में मैप करने का मिशन शुरू करेंगे। वह सी-स्ट्रोक भी जारी करेंगे, जो स्ट्रोक से प्रभावित दिमाग के 1,000 से ज्यादा एनोटेटेड माइक्रोस्कोपिक सेक्शन वाला एक एटलस है।इस एटलस का मकसद रिसर्चर्स को संभावित इलाज के टारगेट की पहचान करने में मदद करना है, जबकि मैपिंग मिशन में भ्रूण से लेकर बुज़ुर्गों तक के दिमाग शामिल होंगे। मुख्य डेवलपमेंट प्रोग्राम और भाषण दोपहर 1.30 बजे तय है। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर तीन बजे जयगोपाल गारोडिया हिंदू विद्यालय मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होंगे।