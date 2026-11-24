सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली-NCR में चल रहे 23.6 लाख पुराने वाहन; अब तक सिर्फ 1.85 लाख हुए कबाड़; कैसे साफ होगी हवा?
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 24 Nov 2026 07:16 PM IST
सार
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि दिल्ली-एनसीआर के चार राज्यों में चिन्हित 25.4 लाख पुराने वाहनों में से अब तक केवल 1.85 लाख ही कबाड़ हुए हैं, जबकि 23.6 लाख वाहन अब भी सड़कों पर चल रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए 1 नवंबर से दिल्ली में गैर-बीएस-6 और गैर-स्वच्छ ईंधन वाली अंतरराज्यीय बसों व मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।
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विस्तार
दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 23.6 लाख ऐसे पुराने वाहन चल रहे हैं, जिनकी सड़क पर चलने की कानूनी समयसीमा पूरी हो चुकी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में यह जानकारी दी है। आयोग के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसे पुराने वाहनों की कुल संख्या 25.4 लाख बताई गई थी, लेकिन इनमें से केवल 1.85 लाख वाहनों को ही कबाड़ (स्क्रैप) किया गया है या उनके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया गया है।
किन वाहनों को माना जाता है 'पुराना वाहन'?
आयोग ने बताया कि पुराना वाहन वह होता है, जिसका सार्वजनिक सड़कों पर चलना कानूनी रूप से मान्य नहीं रह जाता। इसके पीछे वाहन की उम्र सीमा पूरी होना, फिटनेस जांच में फेल होना, पंजीकरण रद्द होना, वाहन को गंभीर नुकसान पहुंचना या मालिक द्वारा अपनी इच्छा से वाहन सौंप देना जैसे कारण शामिल हैं। यह हलफनामा वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों की समीक्षा कर रहे सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान वाले मामले में दाखिल किया गया है।
सड़कों पर दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा
सीएक्यूएम ने हलफनामे में बताया कि दिल्ली-एनसीआर के कुल वाहनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 65.2 प्रतिशत है, जबकि चार पहिया हल्के मोटर वाहनों की हिस्सेदारी 28.9 प्रतिशत है। आयोग के अनुसार, पुराने वाहन बीएस-6 (BS-6) मानकों वाले नए वाहनों के मुकाबले कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।
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प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में प्रवेश के सख्त नियम
वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सीएक्यूएम ने 1 नवंबर से दिल्ली में केवल सीएनजी (सीएनजी), बिजली (इलेक्ट्रिक) या बीएस-6 मानक वाले डीजल अंतरराज्यीय बसों को ही प्रवेश देने का निर्देश दिया है। इसमें अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसें भी शामिल हैं। इसके अलावा, इसी तारीख से बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और बिजली से चलने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली में आने पर भी रोक लगाई गई है, हालांकि तय छूट के नियम इससे अलग रहेंगे।
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किन वाहनों को माना जाता है 'पुराना वाहन'?
आयोग ने बताया कि पुराना वाहन वह होता है, जिसका सार्वजनिक सड़कों पर चलना कानूनी रूप से मान्य नहीं रह जाता। इसके पीछे वाहन की उम्र सीमा पूरी होना, फिटनेस जांच में फेल होना, पंजीकरण रद्द होना, वाहन को गंभीर नुकसान पहुंचना या मालिक द्वारा अपनी इच्छा से वाहन सौंप देना जैसे कारण शामिल हैं। यह हलफनामा वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों की समीक्षा कर रहे सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान वाले मामले में दाखिल किया गया है।
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सड़कों पर दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा
सीएक्यूएम ने हलफनामे में बताया कि दिल्ली-एनसीआर के कुल वाहनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 65.2 प्रतिशत है, जबकि चार पहिया हल्के मोटर वाहनों की हिस्सेदारी 28.9 प्रतिशत है। आयोग के अनुसार, पुराने वाहन बीएस-6 (BS-6) मानकों वाले नए वाहनों के मुकाबले कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।
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प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में प्रवेश के सख्त नियम
वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सीएक्यूएम ने 1 नवंबर से दिल्ली में केवल सीएनजी (सीएनजी), बिजली (इलेक्ट्रिक) या बीएस-6 मानक वाले डीजल अंतरराज्यीय बसों को ही प्रवेश देने का निर्देश दिया है। इसमें अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसें भी शामिल हैं। इसके अलावा, इसी तारीख से बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और बिजली से चलने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली में आने पर भी रोक लगाई गई है, हालांकि तय छूट के नियम इससे अलग रहेंगे।