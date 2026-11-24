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आयोग ने बताया कि पुराना वाहन वह होता है, जिसका सार्वजनिक सड़कों पर चलना कानूनी रूप से मान्य नहीं रह जाता। इसके पीछे वाहन की उम्र सीमा पूरी होना, फिटनेस जांच में फेल होना, पंजीकरण रद्द होना, वाहन को गंभीर नुकसान पहुंचना या मालिक द्वारा अपनी इच्छा से वाहन सौंप देना जैसे कारण शामिल हैं। यह हलफनामा वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों की समीक्षा कर रहे सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान वाले मामले में दाखिल किया गया है।सीएक्यूएम ने हलफनामे में बताया कि दिल्ली-एनसीआर के कुल वाहनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 65.2 प्रतिशत है, जबकि चार पहिया हल्के मोटर वाहनों की हिस्सेदारी 28.9 प्रतिशत है। आयोग के अनुसार, पुराने वाहन बीएस-6 (BS-6) मानकों वाले नए वाहनों के मुकाबले कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं।वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सीएक्यूएम ने 1 नवंबर से दिल्ली में केवल सीएनजी (सीएनजी), बिजली (इलेक्ट्रिक) या बीएस-6 मानक वाले डीजल अंतरराज्यीय बसों को ही प्रवेश देने का निर्देश दिया है। इसमें अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसें भी शामिल हैं। इसके अलावा, इसी तारीख से बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और बिजली से चलने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के दिल्ली में आने पर भी रोक लगाई गई है, हालांकि तय छूट के नियम इससे अलग रहेंगे।