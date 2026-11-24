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यह पूरा मामला पिछले हफ्ते तब सामने आया था, जब कुर्ला पश्चिम स्थित प्रमोद महाजन गार्डन में एक युवक और उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना में 12 से 15 साल की उम्र के छह से आठ लड़कों पर जोड़े के साथ मारपीट करने का आरोप है। बीएमसी अधिकारी के मुताबिक, नगर निकाय फिलहाल शहर के ऐसे संवेदनशील गार्डन्स की पहचान कर रहा है, जहां सुरक्षा का जोखिम ज्यादा है। इस आकलन के पूरा होने के बाद उन जगहों पर एमएसएफ जवानों की तैनाती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।इस घटना के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज करते हुए बीएमसी के एल-वार्ड ने सोमवार को कुर्ला स्थित उस गार्डन से सटे मदरसे को नोटिस जारी किया है। नोटिस में मदरसा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। नगर निकाय के अधिकारी इसी हफ्ते मदरसे का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं, इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने आरोप लगाया था कि मदरसों में उचित शिक्षा नहीं दी जाती और वे केवल हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं।