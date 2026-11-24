मुंबई में सख्ती: कुर्ला में जोड़े से मारपीट के बाद हरकत में बीएमसी, गार्डन्स में तैनात होंगे एमएसएफ जवान
पीटीआई, मुंबई। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 24 Nov 2026 07:58 PM IST
सार
मुंबई के कुर्ला स्थित प्रमोद महाजन गार्डन में एक युवक-युवती से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बीएमसी संवेदनशील पार्कों में महाराष्ट्र सुरक्षा बल (एमएसएफ) तैनात करने और पुलिस गश्त बढ़ाने की योजना बना रही है। साथ ही, बीएमसी ने गार्डन से सटे मदरसे को दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया है, जिस पर मंत्री नितेश राणे ने भी तीखा बयान दिया है।
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विस्तार
मुंबई के उपनगरीय इलाके कुर्ला में एक युवा जोड़े के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सार्वजनिक पार्कों की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि बीएमसी शहर के 'संवेदनशील' गार्डन्स में महाराष्ट्र सुरक्षा बल (एमएसएफ) के जवानों को तैनात करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही, नगर निकाय मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर ऐसी जगहों पर गश्त बढ़ाने की भी मांग करेगा।
कुर्ला के प्रमोद महाजन गार्डन में हुई थी मारपीट की घटना
यह पूरा मामला पिछले हफ्ते तब सामने आया था, जब कुर्ला पश्चिम स्थित प्रमोद महाजन गार्डन में एक युवक और उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना में 12 से 15 साल की उम्र के छह से आठ लड़कों पर जोड़े के साथ मारपीट करने का आरोप है। बीएमसी अधिकारी के मुताबिक, नगर निकाय फिलहाल शहर के ऐसे संवेदनशील गार्डन्स की पहचान कर रहा है, जहां सुरक्षा का जोखिम ज्यादा है। इस आकलन के पूरा होने के बाद उन जगहों पर एमएसएफ जवानों की तैनाती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
गार्डन से सटे मदरसे को बीएमसी ने जारी किया नोटिस
इस घटना के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज करते हुए बीएमसी के एल-वार्ड ने सोमवार को कुर्ला स्थित उस गार्डन से सटे मदरसे को नोटिस जारी किया है। नोटिस में मदरसा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। नगर निकाय के अधिकारी इसी हफ्ते मदरसे का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं, इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने आरोप लगाया था कि मदरसों में उचित शिक्षा नहीं दी जाती और वे केवल हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं।
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कुर्ला के प्रमोद महाजन गार्डन में हुई थी मारपीट की घटना
यह पूरा मामला पिछले हफ्ते तब सामने आया था, जब कुर्ला पश्चिम स्थित प्रमोद महाजन गार्डन में एक युवक और उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना में 12 से 15 साल की उम्र के छह से आठ लड़कों पर जोड़े के साथ मारपीट करने का आरोप है। बीएमसी अधिकारी के मुताबिक, नगर निकाय फिलहाल शहर के ऐसे संवेदनशील गार्डन्स की पहचान कर रहा है, जहां सुरक्षा का जोखिम ज्यादा है। इस आकलन के पूरा होने के बाद उन जगहों पर एमएसएफ जवानों की तैनाती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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गार्डन से सटे मदरसे को बीएमसी ने जारी किया नोटिस
इस घटना के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज करते हुए बीएमसी के एल-वार्ड ने सोमवार को कुर्ला स्थित उस गार्डन से सटे मदरसे को नोटिस जारी किया है। नोटिस में मदरसा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। नगर निकाय के अधिकारी इसी हफ्ते मदरसे का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं, इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने आरोप लगाया था कि मदरसों में उचित शिक्षा नहीं दी जाती और वे केवल हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं।
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