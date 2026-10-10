'सरकार डरी हुई है, उनका अधिकार छीना जा रहा': दिल्ली प्रदर्शन पर बोले मशहूर अर्थशास्त्री, और क्या कहा?

#WATCH | Delhi: At Jantar Mantar, where Cockroach Janta Party (CJP) has called a protest, economist Jean Drèze says, "On behalf of all those who are not able to reach here because of the incredible display of force, which is completely out of proportion. The reason why the government is so afraid is not that there is any risk of violence or any security risk, it is that the government is afraid that the people of this country will understand that their right to vote is being taken away." विज्ञापन October 10, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान यूट्यूबर ध्रुव राठी, ममता बनर्जी, अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका समेत कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। नेहा बोरा को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे मनीष सिसोदिया और पंजाब आप के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है।अभिजीत दिपके को आईजीआई हवाई अड्डे पर विमान के अंदर से ही पुलिस ने हिरासत में लिया। उनके साथ सौरव दास और आशुतोष रांका को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के विमान में दाखिल होते ही हंगामे की स्थिति बन गई थी। पुलिस और सीजेपी नेताओं के बीच तीखी बातचीत के बाद तीनों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के विमान में पहुंचने पर अभिजीत दिपके ने कहा, 'मैं यहां गिरफ्तार होने ही आया हूं, मुझे गिरफ्तार कीजिए।' हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तारी नहीं, हिरासत बताया है।