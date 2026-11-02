भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट-एक्सपो: आज प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन, 130 देशों के लोग होंगे शामिल; जानिए शेड्यूल

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इस शिखर सम्मेलन का विषय 'निवेश करें। नवाचार करें। प्रेरित करें' रखा गया है। भारत आरई 2026 में 130 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। इनमें 40 से अधिक मंत्री, नीति-निर्माता, निवेशक, वित्तीय संस्थान और उद्योग नेता मौजूद रहेंगे। यह आयोजन स्वच्छ ऊर्जा निवेश, उद्योग जुड़ाव और प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम इसमें भागीदार देश के रूप में हिस्सा लेंगे।आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये राज्य अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताएं प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, वे निवेश के आकर्षक अवसर भी उजागर करेंगे। अपनी विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन कर वे वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करेंगे।यह शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) असेंबली के 9वें सत्र के साथ आयोजित होगा। इसके साथ ही हरित हाइड्रोजन पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएचजी) भी चलेगा। जहां भारत आरई स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और साझेदारी पर केंद्रित होगा, वहीं आईएसए असेंबली सौर ऊर्जा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगी। इसमें वित्त और संस्थागत क्षमता जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे।