गुजरात में पीएम मोदी का शक्ति प्रदर्शन: नवसारी में जनसभा को किया संबोधित, 35 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नवसारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गुजरात में हो रहे विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। इससे पहले उन्होंने वडोदरा में 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया।

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वडोदरा में 35 हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य

नवसारी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए गुजरात के विकास, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। नवसारी से ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) पर चार मालगाड़ी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इससे माल परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

नवसारी पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया। इन परियोजनाओं में रेल, सड़क, आवास, जल आपूर्ति, शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े काम शामिल हैं। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर देखने को मिला।

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‘नमो फॉर विकसित भारत’ कार्यक्रम में युवाओं का जोश

वडोदरा में आयोजित ‘नमो फॉर विकसित भारत’ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। छात्र-छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी से संवाद किया और उनके साथ बातचीत का अनुभव साझा किया। कई युवाओं ने कहा कि वे खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व देखने का मौका मिल रहा है। युवाओं ने पीएम मोदी की सकारात्मक सोच और जेनजी को आगे बढ़ाने पर दिए जा रहे जोर की भी तारीफ की। कुछ छात्रों ने बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर उत्साह जताया। उनका कहना था कि इससे गुजरात के विकास को नई गति मिलेगी। वहीं, युवाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में और काम होने की उम्मीद भी जताई।

‘वाह... मेरा वडोदरा’, पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान की तारीफ की

प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में चलाए गए स्वच्छता अभियान की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों ने जिस तरह मिलकर सफाई अभियान चलाया, वह जनभागीदारी और सेवाभाव की मिसाल है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने अभियान से जुड़े वीडियो देखे और लोगों की भागीदारी देखकर उन्हें गर्व हुआ। उन्होंने कहा, “वाह... मेरा वडोदरा!” प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि सफाई अभियान को केवल उनके दौरे तक सीमित न रखें। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव, नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आने वाले हैं, इसलिए शहर की स्वच्छता लगातार बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए।



मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अनुसार, स्वच्छता और पर्यावरण अभियान के तहत पौधारोपण के लिए करीब 20 लाख पौधे वितरित किए गए। अभियान में सफाई कर्मचारियों के साथ आम नागरिकों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों और नागरिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता के जरिए किया गया स्वागत भी सम्मान का एक तरीका है।

खास कलाकृति लेकर पहुंचे शख्स

कार्यक्रम में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी को खास ‘इंप्रिंट आर्ट’ भेंट करने पहुंचे थे। यह कलाकृति रीसाइकल किए गए कागज से तैयार की गई थी। उन्होंने बताया कि यह काम स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर सामुदायिक स्तर पर किया जाता है। हालांकि, कार्यक्रम स्थल पर अधिक भीड़ होने के कारण वह अंदर नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हो पाने का उन्हें मलाल रहा।