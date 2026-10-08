बंगलूरू में ‘जनता की अदालत’: एसआईआर के खिलाफ ध्रुव राठी-प्रकाश राज संभालेंगे मोर्चा; फिर होगा चप्पल प्रदर्शन

बंगलूरू के फ्रीडम पार्क में गुरुवार को चुनावी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर ‘पीपुल्स ट्रिब्यूनल’ यानी जनता की अदालत लगने जा रही है। क्रॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और यूट्यूबर ध्रुव राठी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों से एसआईआर से प्रभावित लोगों के भी यहां पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम के बाद ‘चप्पल प्रदर्शन’ भी किया जाएगा। अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे।

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