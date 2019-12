महाराष्ट्र: भूख हड़ताल पर बैठेंगी 'नाराज' पंकजा मुंडे, बताई ये वजह

भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने भूख हड़ताल करने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं मैं औरंगाबाद में एक दिवसीय भूख हड़ताल करूंगी। यह किसी भी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा। यह मराठवाड़ा के मुद्दे पर नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक सांकेतिक भूख हड़ताल होगी।

BJP leader Pankaja Munde: I will not leave the party. I will hold day-long huger strike in Aurangabad on 27 January, 2020. https://t.co/56O4cRCf44