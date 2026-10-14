'अपने देश में तिरंगा लहराना जुर्म है?': सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत पर एकजुट विपक्ष, किसने क्या कहा?

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तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार कितने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेगी और कितने युवाओं की आवाज दबाएगी? स्टालिन ने कहा कि युवाओं को जेल भेजने से आम लोग भी विरोध के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रांका और दास को जरूरी कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है।शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जंतर-मंतर पर तिरंगा पकड़ने के लिए सौरव दास और आशुतोष रांका को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अपने ही देश में राष्ट्रीय ध्वज पकड़ना युवाओं के लिए अपराध कब से हो गया? ठाकरे ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों और देशभक्त युवाओं के बीच यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक लोकतंत्र को वापस हासिल नहीं कर लिया जाता।इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दोनों कार्यकर्ताओं की न्यायिक हिरासत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। राहुल ने युवाओं को जेल भेजने की कार्रवाई को कायरता बताया। उन्होंने कहा कि छात्र, युवा, पत्रकार और विपक्षी गठबंधन अलग-अलग बैनर के तहत हो सकते हैं, लेकिन वे अपने सांविधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि जंतर-मंतर देश की जनता का है और इसे वापस हासिल किया जाएगा।सीजेपी के सदस्य अजिंक्य शिंदे के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। इसके बाद दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिंदे ने कहा कि इस कार्रवाई से कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। इस मामले में विपक्षी नेताओं के बयानों के बाद राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शन करने और विरोध के अधिकार को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।