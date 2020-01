एक जून से देश भर में लागू होगी 'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना : रामविलास पासवान

देश भर में एक जून 2020 से 'एक देश, एक राशन कार्ड' स्कीम लागू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उपभोक्ता एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक जून से इस योजना को देशभर में लागू करेंगे।

Union Minister Ram Vilas Paswan: We will implement 'One Nation, One Ration Card' scheme by 1st June in the whole country. Under this scheme a beneficiary will be able to avail benefits across the country using the same ration card. (20.01.20) pic.twitter.com/pHzue6APJu