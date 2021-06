ओडिशा : गंजाम जिले में जमीन धंसने से दो लोगों की मौत, तीन हुए घायल

ओडिशा के ब्रह्मपुर में सड़क निर्माण के दौरान भूस्खलन में 2 मजदूरों की मौत हो गई। जबकि 4 मजदूरों को बचाया गया। ब्रह्मपुर के उप कलेक्टर कीर्ति वासन वी ने कहा, हम परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। अभी जांच चल रही है।

Odisha | 2 labourers died, 4 rescued in landslide during road construction in Brahmapur



"We will provide all support to the families. The investigation is underway," said Keerthi Vasan V, Sub-Collector, Brahmapur pic.twitter.com/sCPrCGUjWW