{"_id":"615ef4838ebc3e656d1a3846","slug":"notification-issued-by-ministry-of-information-and-broadcasting-ministry-for-press-council-of-india-recruitment-of-22-members","type":"story","status":"publish","title_hn":"भारतीय प्रेस परिषद: 22 सदस्यों की नियुक्ति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 07 Oct 2021 06:52 PM IST

सार भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र संपादकों में अंकुर दुआ, डॉ. बलदेव राज गुप्ता, डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई, प्रकाश दुबे, डॉ. सुमन गुप्ता व विनोद के. जोस को सदस्य बनाया गया है।

विस्तार

ये नियुक्तियां प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप धारा (5) के अनुसरण के तहत की गई हैं। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र संपादकों में अंकुर दुआ, डॉ. बलदेव राज गुप्ता, डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई, प्रकाश दुबे, डॉ. सुमन गुप्ता व विनोद के. जोस का नाम शामिल है। ये सभी सदस्य धारा पांच की उप धारा (3) के अधीन नामित किए गए हैं।

भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकार (संपादकों से भिन्न) सदस्यों के तौर पर अंशु चक्रवर्ती, जय शंकर गुप्ता, किंगशुक प्रमाणिक, प्रजनानंद चौधरी और विनोद कोहली को नामित किया गया है। ये सभी सदस्य धारा पांच की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामित किए गए हैं। गुरबीर सिंह और प्रसन्ना कुमार मोहंती को भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों से भिन्न समाचार पत्रों के श्रमजीवी पत्रकार (संपादक से भिन्न) सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों से जुड़े लोगों में गुरिंद्र सिंह और एलसी भारतीय का नाम शामिल किया गया है। इसी कड़ी में लघु श्रेणी के समाचार पत्रों से जुड़े आरती त्रिपाठी व श्याम सिंह पंवार को भी नामित किया गया है।

समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति धारा पांच की उप धारा (3) के खंड (ग) के अधीन जी. सुधाकर नायर को नामित किया गया है। शिक्षा, विज्ञान, विधि, साहित्य एवं संस्कृति के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति धारा पांच की उप धारा (3) के खंड (घ) के अधीन प्रो. जेएस राजपूत को सदस्य नामित किया गया है।

22 members notification issued by Ministry of Information and Broadcasting