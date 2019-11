गडकरी बोले, मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी संभव है

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनने पर अपना पुराना बयान दोहराया है। उन्होंने कहा- मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट और राजनीति कुछ भी संभव है, आज आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या मतलब था।

Union Minister & BJP leader, Nitin Gadkari on #MaharashtraGovtFormation: I had earlier said anything can happen in cricket and politics, now you can understand what I meant. pic.twitter.com/Lv9Gc65tKQ