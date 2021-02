ओडिशा: कोरापुट जिले में वैन पलटने से 9 लोगों की मौत, 13 घायल

ओडिशा में कोरापुट जिले के कोटपूत में एक वैन के पलट जाने से नौ लोगों की मौत हो गई है। साथ ही इस हादसे में 13 लोग घायल भी हुए हैं। कोरापुट के डीएम मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि यात्री ओडिशा के सिंधिगुड़ा गांव से छत्तीसगढ़ के कुल्टा गांव की ओर जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

Odisha: Nine people died, 13 injured after a van overturned in Kotput, Koraput district.



"Passengers were travelling from Sindhiguda village in Odisha to Kulta village in Chhattisgarh. Injured have been shifted to the hospital for treatment," says Madhusudan Mishra, DM Koraput pic.twitter.com/3uPgOzACWR