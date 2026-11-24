सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आपराधिक इतिहास और पिछली दोषसिद्धि वाले व्यक्ति को केवल मुकदमे की सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें हत्या के एक आरोपी को पांच साल से अधिक समय जेल में रहने के आधार पर जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी के अधिकारों के साथ पीड़ित परिवार और समाज के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है।

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जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में आरोपी को जमानत दे दी जाए। खासकर हत्या जैसे गंभीर अपराधों में अदालत को आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड, अपराध की परिस्थितियों और समाज पर पड़ने वाले असर को भी देखना होगा। पीड़ित और उसके परिवार के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जनवरी 2026 में आरोपी को जमानत दी थी। इसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि वह पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद था और मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही थी। इस आदेश को मृतक के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि हाई कोर्ट ने आरोपी के आपराधिक इतिहास पर ध्यान नहीं दिया। आरोपी पहले भी हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया जा चुका था।सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत मांगते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाई थी। उसने अपनी याचिका में दो जगह कहा था कि मौजूदा मामले के अलावा वह किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। जबकि वह उसी व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में पहले दोषी ठहराया जा चुका था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, मौजूदा हत्या की वारदात उस समय हुई थी, जब आरोपी पुराने हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर बाहर था। अदालत ने इसे महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का मामला माना।शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को त्वरित सुनवाई के अधिकार और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। खासकर तब, जब आरोपी कई अपराधों में शामिल रहा हो और गलत जानकारी देकर जमानत हासिल की गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जमानत आदेश रद्द कर दिया। साथ ही आरोपी को एक सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामले में आरोपी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए था।