शिकंजा: पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी साजिश रचने वाले सात आतंकियों पर कार्रवाई, NIA ने दाखिल की चार्जशीट

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ में आपराधिक साजिश रचने वाले तहरीक-उल-मुजाहिदीन के सात आंतकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। विशेष एनआईए की विशेष अदालत में दायर चार्जशीट में बताया गया है कि सातों आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। चार्जशीट में शामिल आतंकियों के नाम मोहम्मद मुस्तफा खान,मोहम्मद यासीन, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इबरार, मोहम्मद जाविद खान, शेर अली और मोहम्मद रफीक हैं।

National Investigation Agency (NIA) files chargesheet against seven terrorists of Tehreek-ul-Mujahideen (TuM) in Poonch, in connection with criminal conspiracy by TuM