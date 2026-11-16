एनआईए: गिरफ्त में आया ड्रग नेटवर्क का मास्टरमाइंड नूरुल इस्लाम, म्यांमार से लाकर कई राज्यों में करता था सप्लाई

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एनआईए के मुताबिक, यह गिरफ्तारी मई 2025 में मिजोरम के चम्फाई जिले में लगभग 30.72 करोड़ रुपये मूल्य की 236.33 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (नशीली गोलियां) की बरामदगी के मामले में की गई है। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से मोबाइल फोन और मेमोरी कार्ड सहित कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।जांच से पता चला है कि नूरुल इस्लाम ही वह मास्टरमाइंड है, जिसने म्यांमार से भारत के मुख्य भू-भाग तक एक अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के जरिए इन नशीली गोलियों की तस्करी की थी। यह मामला (RC-02/2026/NIA/DLI) मूल रूप से डुंगटलंग पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 17/2025 के रूप में दर्ज किया गया था। इस केस में पहले ही पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिनमें मिजोरम से दो, त्रिपुरा से दो और असम से एक व्यक्ति शामिल हैं। इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए मामले की आगे की जांच जारी है।