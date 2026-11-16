बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म केस: दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जमानत भी दी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्तूबर को यह आदेश पारित किया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में उनकी रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। अदालत ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर फैसला किया जाना बाकी है। इसी आधार पर पीठ ने दोनों की सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया।दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि एक आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था। वकील ने दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का भी हवाला दिया।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। उन्होंने अपराध की गंभीरता को भी जमानत का विरोध करने का आधार बताया।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपील में विचार किए जाने वाले मुद्दों और दोषियों के जेल में बिताए समय को ध्यान में रखते हुए सजा निलंबित करने का फैसला किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषियों को संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर जमानत दी जाएगी। मामले में उनकी अपील पर सुनवाई तय प्रक्रिया के अनुसार आगे होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील में उठाए गए तथ्यों और कानूनी मुद्दों पर अभी फैसला होना बाकी है।