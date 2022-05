{"_id":"628ec9a3b1286d2842734bd2","slug":"ngt-said-uttarakhand-government-should-ensure-that-untreated-waste-does-not-go-into-the-ganges","type":"story","status":"publish","title_hn":"एनजीटी का निर्देश: उत्तराखंड सुनिश्चित करे गंगा में न जाए अनुपचारित कचरा, ऋषिकेश में अनुपचारित कचरा गंगा में बहाए जाने की मिली थी शिकायत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 26 May 2022 05:58 AM IST