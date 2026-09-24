आईआईटी बॉम्बे: साहिल की आत्महत्या मामले में नया खुलासा, महिला दोस्त से आखिरी बातचीत में कहा- मुझसे गलती हो गई

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साहिल ने फांसी लगाने से पहले दोपहर 2:30 बजे महिला दोस्त से बातचीत में सेमेस्टर परीक्षा को लेकर चर्चा की थी। कहा था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। यह साहिल की किसी से आखिरी बातचीत थी, जिसमें उसने जातिगत भेदभाव की चर्चा नहीं की थी। आत्महत्या से कुछ घंटे पहले साहिल को परीक्षा में कथित तौर पर मोबाइल फोन पर चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था।सूत्रों का दावा है कि साहिल की मौत की खबर सुन महिला दोस्त को पैनिक अटैक आ गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। पुलिस ने महिला दोस्त का बयान भी दर्ज किया है।ये भी पढ़ें:साहिल की मौत की निष्पक्ष जांच के लिए आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को छुट्टी पर भेज दिया गया है। डूला उस परीक्षा में इनविजिलेटर थे, जिसमें साहिल को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। वहीं, संस्थान ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसे एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी है। इसकी अध्यक्षता आईआईटी पलक्कड़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन रमेश वेंकटेश्वरन करेंगे। इसमें छात्र प्रतिनिधि भी हैं। समिति ने परीक्षा के दौरान का सीसीटीवी व उस कमरे में बैठे छात्रों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं।