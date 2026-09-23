आज के दिन: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, मोदी कैबिनेट की चिंतन बैठक का दूसरा दिन
नमस्कार! आज है गुरुवार, 24 सितंबर इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश-दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? आइए जानते हैं...
विस्तार
आज 24 सिंतबर 2026 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों की चिंतन बैठक का दूसरा दिन है।
सपा प्रमुख का रायबरेली दौरा
सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे। उनके कार्यक्रम में करीब 1200 सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के शामिल होने की बात बताई गई है। सपा सुप्रीमो करीब पांच घंटे तक शहर में रहकर कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब वह चुनावी जनसभा से इतर शहर में आ रहे हैं।
ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर हैं। जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत में टैरिफ को लेकर बात हो सकती है। दोनों देशों के बीच के व्यापार असंतुलन का मुद्दा भी इस बैठक में उठ सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव का असर वैश्विक बाजार और सप्लाई चेन पर भी पड़ता है। ऐसे में इस बैठक पर दुनियाभर की नजर है।
चिंतन बैठक का दूसरा दिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों के साथ ‘चिंतन बैठक’ कर रहे हैं। आज इस बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। इस बैठक में सुधारों, सरकारी योजनाओं, नीतियों, मंत्रालयों के बीच तालमेल और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है।
जमीन घोटाले में हेमंत सोरेने पर तय हो सकते हैं आरोप
8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े और धनशोधन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आज आरोप तय हो सकते हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने उनकी याचिका खरिज कर दी थी। मुख्यमंत्री ने अदालत से अपने खिलाफ आरोप तय करने और आगे की ट्रायल प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी।