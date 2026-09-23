आज के दिन: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, मोदी कैबिनेट की चिंतन बैठक का दूसरा दिन

ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर हैं। जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत में टैरिफ को लेकर बात हो सकती है। दोनों देशों के बीच के व्यापार असंतुलन का मुद्दा भी इस बैठक में उठ सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव का असर वैश्विक बाजार और सप्लाई चेन पर भी पड़ता है। ऐसे में इस बैठक पर दुनियाभर की नजर है।