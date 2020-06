असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में लगी भीषण आग, NDRF की टीम घटनास्थल पर मौजूद

#WATCH Massive fire at the gas well of Oil India Ltd at Baghjan in Tinsukia district, Assam. A team of National Disaster Response Force (NDRF) is present at the spot pic.twitter.com/Tw2G92aPXy

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि अब तक किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुंच गया है और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

The CM has already directed to deploy fire & emergency services, army and police officials at the site to control the situation.



The CM also directed district admin to ensure safety of people and appealed to local people to not panic.