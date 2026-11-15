महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनपीसी) के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही अटकलों के बीच पार्टी नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आए हैं। वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा है कि विलय पर कितनी भी बातचीत हो जाए, जब तक पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार इस बारे में कोई फैसला नहीं लेतीं, तब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सुनेत्रा पवार के साथ उनकी मुलाकात में विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी ओर, एनपीसी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता ने विलय की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है।

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छगन भुजबल ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एनपीसी के दोनों गुटों के विलय को लेकर तब तक कोई परिणाम सामने नहीं आएगा, जब तक सुनेत्रा पवार इस पर अपना फैसला नहीं सुना देतीं। उनसे पूछा गया था कि उनकी पार्टी के नेता लगातार विलय की बात कर रहे हैं, जबकि एनपीसी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ऐसी चर्चाओं में हिस्सा नहीं ले रही हैं। इस पर भुजबल ने कहा, ‘‘कितनी भी बातचीत हो जाए, जब तक सुनेत्रा पवार इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं ले लेतीं, तब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।’ इससे पहले सुप्रिया सुले ने कहा था कि उनके चचेरे भाई अजित पवार के निधन के बाद उनके लिए दोनों गुटों के विलय की बातचीत समाप्त हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें दूसरे गुट की तरफ से कोई संदेश नहीं मिला है।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा था कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ हुई मुलाकात में एनपीसी के दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनपीसी और एनपीसी (शरदचंद्र पवार) के विलय की चर्चा उन्हें केवल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रही है।फडणवीस ने कहा, ‘सुनेत्रा ताई सरकारी काम के सिलसिले में मेरे पास आई थीं। विलय को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। मैं फिर से कहूंगा कि अगर विलय को लेकर कोई बातचीत होती, तो वे (सहयोगी एनपीसी) हमसे (भाजपा से) बात करते, क्योंकि हम सत्ता में साथ हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे साथ किसी विलय के बारे में कोई बात नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई बातचीत शुरू हुई होती, तो हमें इसके बारे में बताया गया होता। इस तरह की चर्चाओं के बारे में हम सिर्फ मीडिया में सुनते हैं। इसलिए, इस मुद्दे पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा।’ परिसीमन के मुद्दे पर संसद में एनपीसी (शरदचंद्र पवार) के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर फडणवीस ने कहा कि बारामती की सांसद सुप्रिया सुले अपनी पार्टी का रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं।इस बीच, एनपीसी (शरदचंद्र पवार) की महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे पाटिल ने दोनों गुटों के संभावित विलय की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। शनिवार को जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, ताकि सूखा, महंगाई, बेरोजगारी, कथित वोट चोरी और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। पाटिल ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनपीसी (शरदचंद्र पवार) किसी दूसरे राजनीतिक दल में विलय नहीं करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा आधिकारिक रुख यह है कि जो लोग विलय करना चाहते हैं, उन्हें हमारी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए।’’गौरतलब है कि दोनों गुटों के विलय की अटकलें इस महीने की शुरुआत में तेज हुई थीं। उस समय एनपीसी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार अस्पताल में भर्ती थे। इसके बाद एनपीसी नेता प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार सहित सुनेत्रा पवार गुट के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी।इस बीच, शनिवार को मुंबई और पुणे में कुछ बैनर लगाए गए। इनमें सवाल उठाया गया कि अजित पवार की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए छगन भुजबल ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उनकी नेता हैं। उन्होंने इस मामले में सुनेत्रा पवार के रुख का हवाला देते हुए कहा कि सभी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित होगा।