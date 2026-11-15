दिल्ली जाएंगे सीएम विजय?: सोनिया गांधी के कार्यक्रम में होंगे शामिल, मेकेदातु बांध विवाद के बीच दौरा अहम

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इससे पहले जून में भी मुख्यमंत्री विजय दिल्ली पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी।तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दिल्ली दौरा मेकेदातु बांध विवाद की पृष्ठभूमि में भी अहम माना जा रहा है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल द्रमुक (डीएमके) ने इस मुद्दे पर सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की मांग की है। द्रमुक ने चेन्नई में इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक आयोजित करने के बाद मांग की कि तमिलनाडु सरकार राज्य के सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिले। पार्टी का कहना है कि इस मुलाकात के दौरान कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए।बता दें कि मेकेदातु परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पहले से विवाद रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय के संभावित दिल्ली दौरे के दौरान इस मुद्दे पर भी राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।