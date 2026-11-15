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दिल्ली जाएंगे सीएम विजय?: सोनिया गांधी के कार्यक्रम में होंगे शामिल, मेकेदातु बांध विवाद के बीच दौरा अहम

Sun, 15 Nov 2026 09:43 AM IST
अमन मौर्या पीटीआई, चेन्नई, तमिलनाडु
पीटीआई, चेन्नई, तमिलनाडु Published by: अमन मौर्या Updated Sun, 15 Nov 2026 09:43 AM IST
सार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 16 नवंबर को दिल्ली में सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन समारोह में शामिल हो सकते हैं। मेकेदातु बांध विवाद के बीच उनका यह दौरा अहम माना जा रहा है।

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TN CM Vijay expected to take part in Sonia's memoir launch in Delhi on Nov 16
तमिलनाडु के सीएम विजय - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 16 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। बता दें कि सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' का औपचारिक विमोचन दिल्ली में होना है। सूत्रों के मुताबिक, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी की संभावना है।
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इससे पहले जून में भी मुख्यमंत्री विजय दिल्ली पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी।
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मेकेदातु बांध के मुद्दे पर होगी चर्चा?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दिल्ली दौरा मेकेदातु बांध विवाद की पृष्ठभूमि में भी अहम माना जा रहा है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल द्रमुक (डीएमके) ने इस मुद्दे पर सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की मांग की है। द्रमुक ने चेन्नई में इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक आयोजित करने के बाद मांग की कि तमिलनाडु सरकार राज्य के सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिले। पार्टी का कहना है कि इस मुलाकात के दौरान कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए।
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बता दें कि मेकेदातु परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पहले से विवाद रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय के संभावित दिल्ली दौरे के दौरान इस मुद्दे पर भी राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।
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