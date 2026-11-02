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महाराष्ट्र: अमित शाह से मुलाकात पर एनसीपी में मतभेद की खबरों का खंडन, पार्टी बोली- भ्रामक हैं दावे

Mon, 02 Nov 2026 03:29 PM IST
राहुल कुमार पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: राहुल कुमार Updated Mon, 02 Nov 2026 03:29 PM IST
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NCP denies internal differences over Amit Shah meeting; calls reports misleading
सुनेत्रा पवार - फोटो : पीटीआई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में हुई मुलाकात को लेकर पार्टी में अंदरूनी मतभेद की खबरों को खारिज किया है। पार्टी ने कहा कि यह मुलाकात पहले से तय थी और पूरी तरह औपचारिक थी। इसे लेकर गलत और भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं।

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एनसीपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने उन खबरों को गलत, निराधार और भ्रामक बताया, जिनमें दावा किया गया था कि महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार को इस बैठक से दूर रखा गया। दरअसल, सोमवार सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी।
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पाटिल ने बताया कि सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार इससे पहले अमित शाह से मिल चुके थे। उस दौरान अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के सामने आ रहे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा, "उस बैठक में सुनेत्रा पवार ने शाह को बताया था कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा। उन्होंने शाह से इसके लिए समय देने का अनुरोध भी किया था।"
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उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के कार्यकाल से जुड़े अहम मुद्दों, राज्य के हितों से जुड़े मामलों और संगठन के विभिन्न विषयों से अच्छी तरह परिचित हैं। सोमवार को हुई मुलाकात इसी संदर्भ में थी। पाटिल के मुताबिक, बैठक में नेताओं ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। इसके अलावा महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत भी की।


'पार्टी में मतभेद की कहानी गढ़ने की कोशिश'
उमेश पाटिल ने कहा, "इस मुलाकात को बेवजह राजनीतिक रंग देने और पार्टी के भीतर मतभेद व तालमेल की कमी का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी महायुति गठबंधन का एक अहम हिस्सा है और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में एकजुट है। उन्होंने मीडिया से एनसीपी से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने की अपील की। एनसीपी नेता ने कहा, "गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के बीच होने वाली औपचारिक बैठकों का राजनीतिकरण न करें। अटकलों को तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।"



 

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