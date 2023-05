Mumbai: सावित्रीबाई फुले पर अपमानजनक लेख को लेकर एनसीपी नाराज, मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना

महाराष्ट्र में समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले पर अपमानजनक लेखों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इससे नाराज एनसीपी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिला, इससे पहले उन्होंने लेखों के लिए दो वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया।

#WATCH | A NCP delegation meets Police Commissioner of Mumbai over the ‘derogatory’ article on social reformer Savitribai Phule