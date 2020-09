Navratri 2020: महाराष्ट्र में नवरात्रि के लिए दिशा-निर्देश जारी, गरबा और डांडिया पर रोक

महाराष्ट्र के गृहमंत्रालय द्वारा नवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइंस के अंतर्गत घर पर मूर्तियां दो फीट से अधिक की नहीं होनी चाहिए और पंडालों में मूर्तियों की ऊंचाई चार फीट से कम होनी चाहिए। वहीं सरकार ने गरबा और डांडिया पर रोक लगा दी है।

Everyone observing festivities to abide by all guidelines issued in view of #COVID19. Idols at home cannot be higher than 2 feet & those at pandals have to be under 4 feet. Garbha & dandiya events will not be held: Maharashtra Home Department's guidelines for Navratri festivities