इसरो की सफलता पर प्रधानमंत्री का बधाई संदेश: वैज्ञानिकों की सराहना, एनवीएस-03 उपग्रह पर क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ''जीएसएलवी-एफ18 के जरिए एनवीएस-03 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई। यह मिशन हमारी स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली ‘नाविक’ को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।''

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Congratulations to our scientists and engineers at ISRO on the successful launch of GSLV-F18 carrying NVS-03. This mission marks an important step in strengthening NavIC, our indigenous satellite navigation system. Equipped with enhanced capabilities, NVS-03 will further our pursuit of self-reliance in critical technologies and support navigation services that benefit our people. The dedication and ingenuity of our space scientists continue to make our nation proud. @isro — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026

उन्होंने आगे लिखा, ''बेहतर क्षमताओं से लैस एनवीएस-03 महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। साथ ही, यह देश के लोगों के लिए उपयोगी नेविगेशन सेवाओं को भी मजबूती प्रदान करेगा। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का समर्पण और उनकी प्रतिभा लगातार देश को गौरवान्वित कर रही है।''एनवीएस-03 उपग्रह की मदद से प्रणाली की नेविगेशन क्षमताएं बढ़ेंगी। यह भारत की भूमि और भारतीय भू-राजनीतिक सीमा के 1500 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र को कवर करेगा। इसरो ने बताया कि नेविगेशन सैटेलाइट NVS-03 को निर्धारित ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है।

इसरो प्रमुख डॉ वी नारायणन ने मध्य रात्रि को मिली उल्लेखनीय सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों के साथ-साथ देशवासियों को भी बधाई दी। उन्होंने बताया कि इसरो के इस उपग्रह की मदद से आने वाले दिनों में देशवासियों को स्वदेशी नेविगेशन और जीपीएस की सुविधा मिलेगी।गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान और उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है। आज GSLV-F18 रॉकेट ने 20वीं बार उड़ान भरी। मिशन NVS-03 उपग्रह को भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित करेगा। NVS-03 भारत की दूसरी पीढ़ी के नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्सटेलेशन (Navigation with Indian Constellation (NavIC) शृंखला का तीसरा उपग्रह है। इसका उद्देश्य NavIC समूह को मजबूत करना और नेविगेशन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है। उपग्रह में स्वदेशी और खरीदे गए परमाणु घड़ी शामिल हैं। यह मौजूदा L5 और S संकेतों के अतिरिक्त L1 नेविगेशन संकेत भी वहन करेगा।NavIC भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। यह भारत और उसके आसपास 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सटीक स्थिति, वेग और समय (PVT) सेवाएं प्रदान करती है। NavIC दो प्रकार की सेवाएं देता है: मानक स्थिति सेवा (SPS) और प्रतिबंधित सेवा (RS)। SPS नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए है, जबकि RS अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए एक एन्क्रिप्टेड सेवा है। यह प्रणाली परिवहन, स्थान-आधारित सेवाओं जैसे कई अनुप्रयोगों का समर्थन करती है।इसरो ने मौजूदा NavIC समूह को बढ़ाने के लिए पांच दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों की परिकल्पना की है। NVS-01, इस शृंखला का पहला उपग्रह, 29 मई 2023 को GSLV-F12 मिशन से प्रक्षेपित किया गया था। वह पहली बार था जब किसी भारतीय नेविगेशन उपग्रह पर स्वदेशी परमाणु घड़ी लगाई गई थी। NVS-03 L1 संकेत को शामिल करके समूह की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। इन उपग्रहों के माध्यम से इसरो भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना चाहता है।