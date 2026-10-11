न्यूज डायरी: तमिलनाडु में खोदाई, 3200 साल पुराना कटोरा मिला; केरलम के शिक्षक को 23 साल बाद मिलेगा मुआवजा

तमिलनाडु में सेलम के पास मेट्टूर बांध के जलमग्न क्षेत्र तेलुंगनूर में खोदाई के दौरान काले और लाल रंग की एक साबुत प्राचीन कटोरा मिला है। इसके साथ ही लोहे के हथियार, तांबे की वस्तुएं और एक संभावित स्टील की तलवार भी निकला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज 3200 साल से भी अधिक पुरानी लेखन प्रणाली या लिपि से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है। तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा खोजे गए गई इस कटोरे पर बाएं से दाएं पांच ग्राफिती अंकित हैं। राज्य में अब तक मिली कलाकृतियों पर दर्ज निशानों में यह सबसे लंबी श्रृंखला है।

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केरलम में शिक्षक को 23 साल बाद मिलेगा 12.5 लाख का मुआवजा

तिरुवनंतपुरम। केरलम सरकार ने 2003 के मुथंगा आदिवासी भूमि आंदोलन के दौरान पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किए गए शिक्षक केके सुरेंद्रन को 12.5 लाख रुपये मुआवजा देने की मंजूरी दी है। करीब 23 साल तक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले सुरेंद्रन को यह रकम अदालत के आदेश के अनुसार दी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का कहना है कि सरकार ने मामले में आगे अपील नहीं करने का फैसला किया है। साथ ही, इसके लिए जिम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों की निजी संपत्ति से रकम वसूलने को कहा गया है। सुरेंद्रन ने 15,00,647 रुपये के मुआवजे की मांग की थी।