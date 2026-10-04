न्यूज डायरी: कोलकाता में 7 जनवरी से प्रवासी भारतीय सम्मेलन; कर्नाटक में अविवाहितों के लिए दुल्हन योजना की मांग

19वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन अगले साल 7 से 9 जनवरी के बीच कोलकाता में होगा। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की। तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, सम्मेलन का आयोजन मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साझेदारी में करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। सम्मेलन में ‘यूथ पीबीडी’ खंड भी होगा। इसमें दुनियाभर से भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य, युवा प्रवासी नेता, उद्यमी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवोन्मेषक समेत अन्य हितधारक शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में हर वर्ष मनाया जाता है। गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे।

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