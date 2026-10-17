न्यूज डायरी: त्रिपुरा में घुसे बांग्लादेशी पुलिसकर्मी लौटाए गए; असम में परेश बरुआ समेत पांच के खिलाफ चार्जशीट

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त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में सीमा पार कर आए बांग्लादेश के दो पुलिसकर्मियों को शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बांग्लादेश के अधिकारियों को सौंप दिया। दोनों पुलिसकर्मी कथित तौर पर तस्करी के संदिग्ध लोगों का पीछा करते हुए भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। राज्य पुलिस के प्रवक्ता राजदीप देब के मुताबिक, सहायक उपनिरीक्षक इमरान हुसैन और कांस्टेबल रोहित देवान बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के ब्रह्मणपारा पुलिस थाने में तैनात थे। दोनों सिपाहीजला जिले के कलमचौरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव आशाबाड़ी में दाखिल हुए थे। गांव के लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई के लिए बीएसएफ को सौंप दिया। इसके बाद सीमा पर गेट नंबर 49 के पास रहिमपुर सीमा चौकी के तहत बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। इसी बैठक के दौरान दोनों पुलिसकर्मियों को बांग्लादेश के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। राजदीप देब ने बताया कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। इलाके में स्थिति सामान्य है और निगरानी जारी है। विज्ञापन गुवाहाटी में IED बरामदगी मामला: परेश बरुआ समेत पांच के खिलाफ चार्जशीट राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने असम के गुवाहाटी में 15 अगस्त 2024 को आईईडी मिलने के मामले में उल्फा (आई) प्रमुख परेश बरुआ समेत पांच आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल की। यह चार्जशीट गुवाहाटी की विशेष NIA अदालत में दाखिल की गई। एनआईए के मुताबिक, अन्य आरोपियों में कनक च गोगोई उर्फ ऐशेंग असम, जाह्नु बरुआ, भार्गव गोगोई और सुमू गोगोई शामिल हैं। यह मामला गुवाहाटी के पानबाजार इलाके में मोतीलाल नेहरू रोड पर लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) की बरामदगी से जुड़ा है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए के अनुसार, आरोपी असम में कई जगह आईईडी धमाके करने की साजिश का हिस्सा थे। एजेंसी का कहना है कि इन धमाकों का मकसद जान-माल का नुकसान करना, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालना और लोगों में दहशत फैलाना था। विज्ञापन

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कोलकाता की लॉटरी कंपनी टाइगर एसोसिएट्स ने 2025-26 में तमिलनाडु की दो प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी पार्टियों द्रमुक को 125, अन्नाद्रमुक को 135 करोड़ यानी कुल 260 करोड़ रुपये का चंदा दिया। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। दोनों दलों ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 352.55 करोड़ रुपये का चंदा मिलने की बात कही थी। इसका लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा इसी लॉटरी कंपनी से आया था। टाइगर एसोसिएट्स ने 2024-25 में दोनों पार्टियों को 110 करोड़ रुपये का चंदा दिया था।

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नासा के मिशन का नेतृत्व करेंगी भारतवंशी खगोलविद रम्या अंचे

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