महाराष्ट्र: प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड पर बेटे से बोले CM- न्याय मिलेगा; पुणे में फर्जी कॉल सेंटर, 20 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रदीप पूर्णेकर के बेटे राम पूर्णेकर को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। प्रदीप पूर्णेकर की 29 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। राम पूर्णेकर ने ठाणे में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों से जुड़ा एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फडणवीस ने उनसे कहा, 'आपके पिता के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं आपके साथ हूं।' मुख्यमंत्री नवरात्रि उत्सव में शामिल होने के लिए ठाणे पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान भाजपा के ठाणे जिला अध्यक्ष संदीप लेले, विधायक संजय केलकर, विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे और उपमहापौर कृष्णा पाटिल समेत कई नेता मौजूद थे।पुलिस के मुताबिक, मनपाड़ा में शिवसेना (यूबीटी) के वार्ड प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर पर हमले के दौरान करीब छह गोलियां चलाई गई थीं। इनमें से दो गोलियां उन्हें लगीं। गोलीबारी के बाद हमलावरों ने उन पर चॉपर से भी हमला किया। इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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लोनावला में फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में 20 लोग गिरफ्तार पुणे जिले के लोनावला में विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले कथित फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर नामी कंपनियों का प्रतिनिधि बनकर विदेशी नागरिकों को डराने और उनसे पैसे ऐंठने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, 14 अक्टूबर को लोनावला सिटी पुलिस थाना क्षेत्र के नांगरगांव स्थित एक बंगले में छापा मारा गया। इस दौरान कई लोग हेडफोन, लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए अंग्रेजी में बात करते और ऑनलाइन चैट करते मिले। पुलिस ने 36.41 लाख रुपये कीमत के मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और चार पहिया वाहन जब्त किए। जांच में पता चला कि आरोपी इंटरनेट कॉल और अलग-अलग ऐप के जरिए अमेरिका, कनाडा समेत अन्य देशों के लोगों से संपर्क करते थे। वे अमेजन और गूगल जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर फर्जी दस्तावेजों से लोगों का भरोसा जीतते और बैंकिंग व कार्ड की जानकारी लेते थे। पार्सल में नशीले पदार्थ मिलने का झूठा दावा कर पैसे भी मांगते थे। आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।