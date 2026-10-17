गुजरात के भरूच में फार्मा फैक्ट्री में बड़ा हादसा: पांच मजदूरों की गई जान, छह घायल; इलाके में मची अफरा-तफरी

गुजरात के भरूच जिले में एक दवा फैक्टरी में हुए भीषण धमाके ने पांच मजदूरों की जान ले ली, जबकि छह लोग घायल हो गए। हादसा सायखा GIDC स्थित सिंजील फार्माकेम कंपनी में शुक्रवार देर रात रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया। धमाके के तुरंत बाद फैक्टरी में जहरीली गैस का रिसाव होने लगा, जिससे परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

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Bharuch, Gujarat: Five people were killed and six injured after a reactor exploded during the hydrogenation process at Sinzyl Pharmachem in Saykha GIDC around midnight. Debris from the 15-kilolitre reactor was scattered outside the factory premises. A suspected methylene dichloride (MDC) gas leak was also reported. Police and relevant safety authorities have launched an investigation — IANS (@ians_india) October 17, 2026

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घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। फिलहाल धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय फैक्टरी में 15 हजार लीटर क्षमता वाले रिएक्टर में काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर के टुकड़े फैक्टरी की चारदीवारी के बाहर जा गिरे।धमाके की आवाज करीब 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देने की बात कही गई है। विस्फोट के प्रभाव से फैक्टरी में लगी भारी मशीनों और लोहे की चादरों को भी नुकसान पहुंचा। परिसर में कई जगह टूटे हुए उपकरण और मलबा बिखर गया।विस्फोट के तुरंत बाद फैक्टरी से एमडीसी गैस के रिसाव की जानकारी सामने आई। इसके बाद परिसर के अंदर और बाहर धुआं फैलने लगा। वहां मौजूद मजदूरों और अन्य लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी। गैस की चपेट में आने से कई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। इस स्थिति ने हादसे की गंभीरता और बढ़ा दी। हालांकि, गैस के रिसाव की मात्रा, उसके फैलाव और आसपास के क्षेत्र पर पड़े प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें फैक्टरी पहुंचीं। अधिकारियों ने घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि रिएक्टर में विस्फोट किस वजह से हुआ और क्या इसके पीछे तकनीकी खराबी या सुरक्षा से जुड़ी कोई चूक थी।