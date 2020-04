लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर

@NCWIndia have launched a 'WHATSAPP NUMBER' for help & assistance to women experiencing #DomesticViolence at wake of #Covid19Lockdown.



Send 🆘WHATSAPP ALERT🚨

📳 7⃣2⃣1⃣7⃣7⃣3⃣5⃣3⃣7⃣2⃣#HelplineSupport#IndiaFightsGenderAbuse#SayNOtoDomesticViolence pic.twitter.com/qhQmJTisZm