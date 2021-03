Biju Patnaik Birth Anniversary: ओडिशा के पूर्व सीएम पटनायक की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- बीजू बाबू पर राष्ट्र को है गर्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए किए गए उनके प्रयासों पर देश को गर्व है।

Tributes to Biju Babu on his birth anniversary. His futuristic vision for India, emphasis on human empowerment as well as social justice inspires us all. The nation is proud of his efforts for Odisha’s progress.