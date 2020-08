चेतन चौहान के निधन पर भावुक हुए मोदी-योगी, कई नेताओं ने प्रकट की संवेदनाएं

विज्ञापन

Shri Chetan Chauhan Ji distinguished himself as a wonderful cricketer and later as a diligent political leader. He made effective contributions to public service and strengthening the BJP in UP. Anguished by his passing away. Condolences to his family and supporters. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2020

पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, श्री चेतन चौहान जी के असामयिक निधन का व्यथित कर देने वाला समाचार प्राप्त हुआ।



प्रभु श्री राम, श्री चौहान जी के परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।



ॐ शांति — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 16, 2020

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व पूर्व क्रिकेटर श्री चेतन चौहान जी ने अपने जीवन में पहले एक खिलाड़ी के रूप में और बाद में एक जनसेवक के रूप में देश की सेवा की। उनका निधन भारतीय राजनीति और क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ॐ शांति — Amit Shah (@AmitShah) August 16, 2020

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद में हमारे वरिष्ठ सहयोगी एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर मा. श्री चेतन चौहान जी के असामयिक निधन की सूचना पाकर मन अत्यंत व्यथित है।

अपने मंत्रिपरिषद में माननीय चेतन जी के रूप में हमने दूसरा साथी खोया है जिसकी पूर्ति आने वाले कई सालों में नहीं हो सकती है। pic.twitter.com/8PlM1jqm1o — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) August 16, 2020

Saddened by the passing away of Sh Chetan Chauhan Ji. He played cricket with flare and contributed towards preparing Delhi for hosting world cup T20. In his 2nd innings he made valuable contributions in public service. Sincere condolences to his family.



ॐ शांति — Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 16, 2020

I'm shocked and saddened by the demise of Shri Chetan Chauhan, former Indian cricket opener and Minister in UP. I had memorable moments with him on many occasions. My deep condolences to his family and supporters. May his soul rest in peace🙏 pic.twitter.com/rGuKm7ak6B — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 16, 2020

