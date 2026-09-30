नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान जेल से रिहा, बोले- आज से ही शुरू करूंगा प्रचार
पीटीआई, कोलकाता। Published by: राहुल कुमार Updated Wed, 30 Sep 2026 04:24 PM IST
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नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान बुधवार को जेल से रिहा हो गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2007 में दर्ज छह आपराधिक मामलों में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हल्दिया जेल के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
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जेल से बाहर आने के बाद प्रधान ने कहा कि वह नंदीग्राम उपचुनाव के लिए आज से ही प्रचार शुरू करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैं आज से ही प्रचार शुरू करूंगा। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। नंदीग्राम की जनता बाहर से आए किसी व्यक्ति के बजाय मिट्टी के बेटे को जीतते देखना चाहती है। मुझे जीत का भरोसा है। नंदीग्राम उपचुनाव के लिए प्रचार चार अक्तूबर को समाप्त होगा, जबकि मतगणना नौ अक्तूबर को होगी।
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हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी को 20 अक्तूबर तक राहत दी है। इससे उन्हें नंदीग्राम विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार करने की अनुमति मिली है। नंदीग्राम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के भवानीपुर सीट को बरकरार रखने का फैसला करने के बाद खाली हुई थी। उन्होंने इस साल हुए राज्य विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी।
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