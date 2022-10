Maharashtra: 'राम-राहुल में 'आर' शब्द समान', राजस्थान के मंत्री से एक कदम आगे निकले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख

कांग्रेस नेताओं द्वारा अब राहुल गांधी की राम से तुलना का चलन बढ़ गया है। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी के नाम और राम के नाम में 'आर' शब्द की समानता है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा।

#WATCH | Maharashtra Congress chief Nana Patole says, "...Lord Ram has 'R' in his name & so does Rahul Gandhi. It is a coincidence but we're not comparing Lord Ram to Rahul Gandhi. BJP does that for their leaders. Rahul Gandhi is a human & is working for humanity, for country..." https://t.co/6oxP50E3GN pic.twitter.com/ag0B6vSZwb