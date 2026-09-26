भारतीय रेलवे: नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस पर वर्धा जिले में पथराव, चटके खिड़कियों के कांच; टला बड़ा हादसा

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नागपुर से मुंबई आ रही दुरंतो एक्सप्रेस पर शुक्रवार रात अचानक पथराव की घटना सामने आई। यह घटना नागपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर बोरखेड़ी स्टेशन के पास हुई। गनीमत रही कि पथराव में किसी यात्री को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, बाहर से फेंके गए पत्थरों से ट्रेन के ए-1, बी-2 और बी-5 कोच की खिड़कियों के कांच चटक गए।