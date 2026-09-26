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What case have Abhijit Deepak, Ashutosh, and Saurabh Das gotten entangled in? The court has issued a notice.
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ये किस मामले में फंस गए अभिजीत दीपके, आशुतोष, सौरभ दास? कोर्ट ने दे दिया नोटिस
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:53 PM IST
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दिल्ली हाई कोर्ट ने AI से बनाई गई एक महिला की मॉर्फ्ड फोटो को लेकर सख्त कदम उठाया है... और इसमें अभिजीत दीपके सीजेपी की कई नेता फंस गए हैं... दरअसल, एक महिला की फोटो को AI के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था... महिला की शिकायत पर कोर्ट ने 4 लोगों को नोटिस भेजा है और मेटा कंपनी को कहा है कि ऐसी सभी फोटो को तुरंत इंटरनेट से हटाया जाए। कोर्ट ने पुलिस को महिला को पूरी सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है...
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