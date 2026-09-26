कर्नाटक में कांग्रेस का प्रदर्शन: सीएम शिवकुमार बोले- ज्ञानेश कुमार की हो गिरफ्तारी; सिद्धारमैया ने की ये मांग
एएनआई, बंगलूरू। Published by: राकेश कुमार Updated Sat, 26 Sep 2026 03:35 PM IST
सार
कर्नाटक में एसआईआर विवाद को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सीईसी ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी के साथ दोबारा सत्यापन की मांग की, जबकि सिद्धारमैया ने आपराधिक मामला दर्ज कर जांच की मांग की। दिनेश गुंडू राव और एचके पाटिल ने भी सीईसी के इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक नैरेटिव बताया है।
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विस्तार
कर्नाटक कांग्रेस ने शनिवार को बंगलूरू के फ्रीडम पार्क में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच हुआ। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की।
डीके शिवकुमार ने क्या कहा?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सीईसी ज्ञानेश कुमार की तत्काल गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने कहा, 'मुख्य चुनाव अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार कर बर्खास्त किया जाना चाहिए। शिवकुमार ने यह बयान कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दिया।
शिवकुमार ने एसआईआर को लेकर यह भी कहा कि चुनावी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र नागरिकों को अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए।
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कांग्रेस नेताओं की प्रमुख मांगें क्या हैं?
प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने सीईसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिनेश गुंडू राव ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों और संस्थाओं को बचाने के लिए ज्ञानेश कुमार को या तो हटाया जाना चाहिए या उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं, पूर्व मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि अगर सीईसी को कानून और लोकतंत्र में विश्वास है तो उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए।
सिद्धारमैया ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कहा?
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि चुनाव आयोग को किसी सरकार या राजनीतिक दल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान के प्रति वफादार रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उनके आचरण की औपचारिक जांच होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुसार ऐसी स्थिति संविधान के साथ विश्वासघात और आपराधिक कृत्य है। सिद्धारमैया ने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है और उनके खिलाफ व्यापक जांच होनी चाहिए।
यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी: 30 सितंबर को इंडिया गुट की बैठक संभव, साथ आएंगे दो धुर विरोधी दल?
एसआईआर विवाद की असली वजह क्या?
यह राजनीतिक विवाद उस रिपोर्ट के बाद और तेज हुआ, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान मतदाता सूची और चुनावी डेटाबेस से जुड़े फैसलों व प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है।
भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर क्या कहा?
भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा सांसद के. सुधाकर ने कहा कि कांग्रेस चुनावी हार से ध्यान हटाने के लिए सांविधानिक संस्थाओं को लेकर गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता अब ऐसी राजनीति को समझती है।
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डीके शिवकुमार ने क्या कहा?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सीईसी ज्ञानेश कुमार की तत्काल गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने कहा, 'मुख्य चुनाव अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार कर बर्खास्त किया जाना चाहिए। शिवकुमार ने यह बयान कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दिया।
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शिवकुमार ने एसआईआर को लेकर यह भी कहा कि चुनावी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र नागरिकों को अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए।
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कांग्रेस नेताओं की प्रमुख मांगें क्या हैं?
प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने सीईसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिनेश गुंडू राव ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों और संस्थाओं को बचाने के लिए ज्ञानेश कुमार को या तो हटाया जाना चाहिए या उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं, पूर्व मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि अगर सीईसी को कानून और लोकतंत्र में विश्वास है तो उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए।
सिद्धारमैया ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कहा?
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि चुनाव आयोग को किसी सरकार या राजनीतिक दल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान के प्रति वफादार रहना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उनके आचरण की औपचारिक जांच होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुसार ऐसी स्थिति संविधान के साथ विश्वासघात और आपराधिक कृत्य है। सिद्धारमैया ने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है और उनके खिलाफ व्यापक जांच होनी चाहिए।
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एसआईआर विवाद की असली वजह क्या?
यह राजनीतिक विवाद उस रिपोर्ट के बाद और तेज हुआ, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान मतदाता सूची और चुनावी डेटाबेस से जुड़े फैसलों व प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है।
भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर क्या कहा?
भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। भाजपा सांसद के. सुधाकर ने कहा कि कांग्रेस चुनावी हार से ध्यान हटाने के लिए सांविधानिक संस्थाओं को लेकर गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता अब ऐसी राजनीति को समझती है।