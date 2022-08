नड्डा का निशाना: दिल्ली के शराब घोटाले पर चुप्पी क्यों?, केजरीवाल बोले- हमारे विधायक नहीं खरीद सकी भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर आप संयोजक व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने शराब नीति को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है। उधर, दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा की विधायकों को खरीदने की कोशिश फेल हो गई। उन्होंने कहा कि हमारा कोई एमएलए नहीं बिका।

He has not spoken about the liquor policy yet. Such a big scam has happened, country has faced loss, and he is diverting from it. He should answer to agencies, say everything in court. If you want recluse, make use of the law: JP Nadda, BJP President, on Delhi CM Arvind Kejriwal