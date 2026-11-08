मुंबई लोकल में विवाद: मौत के मुंह में जाते-जाते बचे दो लोग; किन घटनाओं में, कैसे बची यात्रियों की जान?

मुंबई की लोकल ट्रेनों में दो अलग-अलग घटनाओं में दो व्यक्तियों का मौत से सामना हुआ। ये घटनाएं विवादों के कारण हुईं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर शुक्रवार रात चर्चगेट-विरार फास्ट लोकल ट्रेन से एक व्यक्ति गिर गया। यह घटना दरवाजे के पास हुई लड़ाई के बाद हुई। ट्रेन स्टेशन में धीमी गति से प्रवेश कर रही थी, इसलिए यात्री बच गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रेलवे पुलिस सीसीटीवी फुटेज से शामिल व्यक्तियों की पहचान कर रही है।

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क्या था विक्रोली स्टेशन पर विवाद? दूसरी घटना भी शुक्रवार को ही विक्रोली स्टेशन पर शुक्रवार सुबह हुई। एक यात्री ने 23 वर्षीय मुकेश पंचाल को पटरी से बचाया। मुकेश स्टेशन पर एक अनौपचारिक कुली है और उसे सुनने व बोलने में परेशानी है। वह एक यात्री से विवाद के बाद ध्यान आकर्षित करने के लिए पटरी पर चला गया था। कल्याण के निवासी उस यात्री ने उसे ट्रेन की चपेट में आने से ठीक पहले बचाया। सरकारी रेलवे पुलिस की जांच में विवाद की पुष्टि हुई है। मुकेश में ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करने की प्रवृत्ति है। इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है।